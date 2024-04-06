Дмитро Лубінець пояснив, як працюють нові правила рекрутингу до ЗСУ

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.
Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ, як зазначають у Міноборони, покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби.
За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, необхідно пройти чотири етапи:
Як це працює та на що потрібно звернути увагу — в інфографіці нижче:
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