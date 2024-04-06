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Дмитро Лубінець пояснив, як працюють нові правила рекрутингу до ЗСУ

13:36, 6 квітня 2024
Новий алгоритм рекрутингу покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм.
Дмитро Лубінець пояснив, як працюють нові правила рекрутингу до ЗСУ
Джерело фото: Getty Images
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Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ, як зазначають у Міноборони, покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби.

За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, необхідно пройти чотири етапи:

  • вибір посади та військової частини (самостійно, за бажанням) онлайн або в ЦНАПі;
  • співбесіда, отримання рекомендаційного листа;
  • оформлення у ТЦК.
  • направлення для проходження військової служби.

Як це працює та на що потрібно звернути увагу — в інфографіці нижче:

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