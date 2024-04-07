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«З вашої картки намагаються перерахувати гроші»: жінка віддала шахраям 192 000 грн

07:54, 7 квітня 2024
Потерпілій зателефонував невідомий, який представившись працівником банку повідомив, що з її банківської картки намагаються перерахувати гроші, тож необхідно зайти у додаток та перерахувати кошти на іншу картку.
«З вашої картки намагаються перерахувати гроші»: жінка віддала шахраям 192 000 грн
Фото: tsn.ua
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У Сумах 45-річна жителька міста стала жертвою шахраїв. Невідомі ошукали її на 192 000 гривень. Про це повідомила поліція Сумської області.

Зі слів заявниці в одному з месенджерів побачила повідомлення про можливість отримати грошову допомогу та перейшовши за посиланням (зазначеним у повідомленні) авторизувалась за допомогою застосунку банку. Після чого потерпілій зателефонував невідомий, який представившись працівником банку повідомив, що з її банківської картки намагаються перерахувати грошові кошти, тож необхідно зайти у додаток та перерахувати кошти на іншу картку. Виконавши всі вказівки зловмисника – жінка втратила велику суму власних заощаджень.

У поліції радять негайно припинити розмову, якщо:

- запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків та мобільних операторів;

- керують у телефонній розмові вашими діями (просять зробити транзакцію, встановити програму на ваш пристрій);

- просять сфотографувати та переслати/надати фото платіжної картки;

- лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;

- просять перейти за посиланням та зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки.

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