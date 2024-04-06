Нова пошта скасувала оплату за переадресацію для посилок, які ще в дорозі

Поштовий оператор «Нова пошта» оголосив про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
У випадку, якщо місце отримання буде зменено вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, то доставка буде платною і буде розраховуватися як для нового відправлення.
Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:
Повідомляється, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті.
Щоб скористатись послугою переадресації у мобільному додатку, потрібно:
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