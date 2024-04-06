Нова пошта скасувала оплату за переадресацію для посилок, які ще в дорозі

Поштовий оператор скасував оплату за переадресацію для деяких посилок.

Джерело фото: Нова пошта

Поштовий оператор «Нова пошта» оголосив про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У випадку, якщо місце отримання буде зменено вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, то доставка буде платною і буде розраховуватися як для нового відправлення.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Повідомляється, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті.

Щоб скористатись послугою переадресації у мобільному додатку, потрібно:

обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;

обрати послугу «Переадресація»;

заповнити дані щодо нового місця доставки;

натиснути «Змінити місце доставки».

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