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Нова пошта скасувала оплату за переадресацію для посилок, які ще в дорозі

13:18, 6 квітня 2024
Поштовий оператор скасував оплату за переадресацію для деяких посилок.
Нова пошта скасувала оплату за переадресацію для посилок, які ще в дорозі
Джерело фото: Нова пошта
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Поштовий оператор «Нова пошта» оголосив про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У випадку, якщо місце отримання буде зменено вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, то доставка буде платною і буде розраховуватися як для нового відправлення.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

  • з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
  • якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Повідомляється, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті.

Щоб скористатись послугою переадресації у мобільному додатку, потрібно:

  • обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;
  • обрати послугу «Переадресація»;
  • заповнити дані щодо нового місця доставки;
  • натиснути «Змінити місце доставки».

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