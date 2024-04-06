Практика судов
  1. В Украине

Новая почта отменила оплату за переадресацию для посылок, которые еще в пути

13:18, 6 апреля 2024
Почтовый оператор отменил оплату за переадресацию для некоторых посылок.
Новая почта отменила оплату за переадресацию для посылок, которые еще в пути
Источник фото: Новая почта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новая почта отменила оплату за переадресацию по всей Украине для посылок, еще в пути

Почтовый оператор «Новая почта» объявил об отмене оплаты за переадресацию по всей Украине для посылок, которые еще в пути: услуга переадресации будет бесплатной, если отправка еще не доставлена в конечный пункт назначения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В случае если место получения будет изменено уже после того, как посылка прибыла или была передана для доставки курьеру, то доставка будет платной и будет рассчитываться как для новой отправки.

Без оплаты можно будет переадресовать посылку, которая в пути:

  • из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
  • если переадресация по адресу, то нужно будет оплатить доставку курьером.

Сообщается, что заказать переадресацию можно через мобильное приложение «Новой почты» или бизнес-кабинет на сайте.

Чтобы воспользоваться услугой переадресации в мобильном приложении, необходимо:

  • выбрать отправку, которую нужно переадресовать;
  • выбрать услугу «Переадресация»;
  • заполнить данные о новом месте доставки;
  • нажать кнопку «Изменить место доставки».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский двумя указами внес изменения в Положение о прохождении гражданами военной службы в ВСУ

Два указа Президента о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах были опубликованы одновременно

В Украине создадут «клуб белого бизнеса», для которого упростят отношения с налоговой – Комитет одобрил законопроект

Если предприниматель будет отвечать критерию по уровню уплаты налогов и уровню заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним проводиться не будет.

Таможенные проверки возобновляются с 1 мая за некоторыми исключениями – закон

С 1 мая 2024 г. до окончания военного положения документальные проверки по вопросам таможенного дела, в том числе относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, проводятся таможенными органами с учетом особенностей.

Большая Палата Верховного Суда ответила, может ли значительная нагрузка служить оправданием для затягивания судьей рассмотрения заявления о самоотводе

Судья указывала, что отсутствуют основания для привлечения ее к ответственности, поскольку ответственность судьи может наступать исключительно за нарушение сроков, установленных законом, а статья 81 УПК не содержит определенного срока рассмотрения вопроса о самоотводе.

Судья мобилизовался в территориальную оборону, однако коллега отказалась рассматривать дела мобилизованного судьи

Конфликт разразился в Саксаганском районном суде Кривого Рога.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бугіль
    Володимир Бугіль
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва