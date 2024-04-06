Новая почта отменила оплату за переадресацию для посылок, которые еще в пути

Почтовый оператор отменил оплату за переадресацию для некоторых посылок.

Источник фото: Новая почта

Новая почта отменила оплату за переадресацию по всей Украине для посылок, еще в пути

Почтовый оператор «Новая почта» объявил об отмене оплаты за переадресацию по всей Украине для посылок, которые еще в пути: услуга переадресации будет бесплатной, если отправка еще не доставлена в конечный пункт назначения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В случае если место получения будет изменено уже после того, как посылка прибыла или была передана для доставки курьеру, то доставка будет платной и будет рассчитываться как для новой отправки.

Без оплаты можно будет переадресовать посылку, которая в пути:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;

если переадресация по адресу, то нужно будет оплатить доставку курьером.

Сообщается, что заказать переадресацию можно через мобильное приложение «Новой почты» или бизнес-кабинет на сайте.

Чтобы воспользоваться услугой переадресации в мобильном приложении, необходимо:

выбрать отправку, которую нужно переадресовать;

выбрать услугу «Переадресация»;

заполнить данные о новом месте доставки;

нажать кнопку «Изменить место доставки».

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