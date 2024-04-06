Жители Северной Америки готовятся к полному солнечному затмению: назвали дату

Солнечное затмение будут транслировать в прямом эфире.

Источник фото: Jason Howell / Unsplash

8 апреля 2024 года Луна пройдет перед Солнцем, в результате чего часть Северной Америки на несколько минут погрузится во тьму.

Как сообщают в NASA, 8 апреля полное солнечное затмение пересечет Северную Америку, пройдет над Мексикой, США и Канадой.

Затемнение начнется в 18:42 по киевскому времени и продлится до 23:52. Для Украины явление будет незаметным, однако его увидят люди в Исландии, Ирландии, Португалии, Великобритании, Мексике, Канаде и США.

«ABC News» пишет, что в ожидании исторического затемнения небольшой округ в Техасе готовится к огромному наплыву туристов.

Сообщается, что затмения по всей Америке будут транслировать в прямом эфире ряд телеканалов и NASA.

В NASA отметили, что следующее полное солнечное затмение на территории США произойдет не раньше августа 2044, а потом – в 2045 году.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке заключенные через суд хотят получить право наблюдать за солнечным затмением.

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