Жителі Північної Америки готуються до повного сонячного затемнення: назвали дату

Сонячне затемнення транслюватимуть в прямому ефірі.

Джерело фото: Jason Howell / Unsplash

8 квітня 2024 року Місяць пройде перед Сонцем, внаслідок чого частина Північної Америки на кілька хвилин зануриться в темряву.

Як повідомляють у NASA, 8 квітня повне сонячне затемнення перетне Північну Америку, пройде над Мексикою, США та Канадою.

Затемнення розпочнеться о 18:42 за київським часом й триватиме до 23:52. Для України явище буде непомітним, однак його побачать люди в Ісландії, Ірландії, Португалії, Великою Британією, Мексиці, Канаді та США.

«ABC News» пише, що в очікуванні історичного затемнення невеликий округ у Техасі готується до величезного напливу туристів.

Повідомляється, що затемнення по всій Америці транслюватимуть в прямому ефірі низка телеканалів та NASA.

У NASA зазначили, що наступне повне сонячне затемнення на території США відбудеться не раніше серпня 2044 року, а потім – у 2045 році.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку ув’язнені через суд хочуть отримати право спостерігати за сонячним затемненням.

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