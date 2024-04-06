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У Києві чоловіки власноруч відтягнули автівку, яка паралізувала рух трамваїв

12:39, 6 квітня 2024
Авто паралізувало рух трамваїв, тому кияни власноруч відтягнули машину.
У Києві чоловіки власноруч відтягнули автівку, яка паралізувала рух трамваїв
Джерело фото: ГО «Цегла»
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У Києві біля станції метро «Лук’янівська» на перетині вулиць Дмитрівська та Коперника, водій автомобіля припаркувався поруч з трамвайними коліями. Про це пише «Хмарочос».

Внаслідок цього рух трамваїв було паралізовано близько години. Однак кияни не розгубилися і, щоб звільнити для транспорту шлях, власноруч відтягнули авто від колій. Автівку вдалося змістити завдяки зусиллям близько шести чоловіків.

Раніше ми уже писали, що у Києві патрульні оперативно притягнули до відповідальності порушника правил паркування, який суттєво перешкоджав руху трамваю.

Згідно з п. 15.10 ПДР України парковка транспортних засобів забороняється у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів.

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