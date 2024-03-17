У Києві «герой парковки» заблокував рух трамвая

Автомобіль Volkswagen суттєво перешкоджав руху трамваю.

У Києві Патрульні оперативно притягнули до відповідальності порушника правил паркування. Як розповіли у поліції, 17 березня на лінію 112 надійшло повідомлення, що на вулиці Нижній Вал знаходиться автомобіль Volkswagen, який суттєво перешкоджає руху трамваю.

Інспектори на місце події встановили порушника та склали на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки та стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху) КУпАП.

Згідно з п. 15.10 ПДР України парковка транспортних засобів забороняється у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів.

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