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У Києві затримали підпалювача сміттєвих баків, відео

18:36, 17 березня 2024
Останніми днями хтось підпалював сміттєві баки в Соломʼянському районі.
У Києві затримали підпалювача сміттєвих баків, відео
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У столиці патрульні затримали чоловіка, який підпалював сміттєві баки. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Там зазначили, що останніми днями хтось підпалював сміттєві баки в Соломʼянському районі. Відтак, інспектори дізналися опис підозрюваного та розпочали пошуки. Під час обстеження прилеглих територій правоохоронці виявили чоловіка, схожого за описом.

Як зазначають у поліції, чоловіка довелося наздоганяти, адже він спробував втекти від патрульних.

«Чоловік зізнався у скоєному. Відтак ми передали громадянина слідчим, які надалі зʼясовуватимуть всі обставини», - розповіли патрульні.

Раніше ми писали, що в Подільському районі Києва чоловік на велосипеді обливав перехожих червоною фарбою.

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