Лікарняний можна отримати дистанційно – у МОЗ пояснили, що робити

За необхідності продовжити лікарняний на період понад пʼять днів – пацієнт має обов’язково з’явитися на особистий прийом до лікаря.

Джерело фото: Marten Bjork / Unsplash

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Як пояснили у Міністерстві охорони здоров'я, українці мають можливість залишатися вдома за наявності симптомів хвороби і звернутися до лікаря для оформлення лікарняного дистанційно.

Також дистанційно можна отримати й електронний рецепт, який лікар може виписати для лікування.

Для цього потрібно зробити наступні кроки:

Звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.

Пацієнт отримає смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності (МВТН) від електронної системи охорони здоровʼя.

МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати.

Наступним прийде смс-повідомлення вже від Пенсійного фонду – з номером лікарняного. Це означає, що все оформлено успішно.

Працівник має повідомити роботодавцю, що захворів. Побачити лікарняний працедавець зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Через 7 днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити.

У МОЗ звертають увагу, що за необхідності продовжити МВТН на період понад пʼять календарних днів – пацієнт має обов’язково з’явитися на особистий прийом до лікаря.

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