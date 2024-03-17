Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області

Територіальне управління ДСА виступило посередником і організувало зустріч службовця військової адміністрації з головою суду.

У разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків – Верховний Суд

Чинним КПК не передбачено інституту додаткового розслідування, який був прописаний у нормах КПК 1960 року, тому у разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків і цей строк не може бути включений у строк досудового розслідування в розумінні положень ст. 219 КПК.

У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

У КПК виправлять недоліки технічного характеру

Зокрема, у статті 309 КПК формулювання виправлять на «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

  1. В Україні

Лікарняний можна отримати дистанційно – у МОЗ пояснили, що робити

21:50, 17 березня 2024
За необхідності продовжити лікарняний на період понад пʼять днів – пацієнт має обов’язково з’явитися на особистий прийом до лікаря.
Лікарняний можна отримати дистанційно – у МОЗ пояснили, що робити
Джерело фото: Marten Bjork / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як пояснили у Міністерстві охорони здоров'я, українці мають можливість залишатися вдома за наявності симптомів хвороби і звернутися до лікаря для оформлення лікарняного дистанційно.

Також дистанційно можна отримати й електронний рецепт, який лікар може виписати для лікування.

Для цього потрібно зробити наступні кроки:

Звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.

Пацієнт отримає смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності (МВТН) від електронної системи охорони здоровʼя.

МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати.

Наступним прийде смс-повідомлення вже від Пенсійного фонду – з номером лікарняного. Це означає, що все оформлено успішно.

Працівник має повідомити роботодавцю, що захворів. Побачити лікарняний працедавець зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Через 7 днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити.

У МОЗ звертають увагу, що за необхідності продовжити МВТН на період понад пʼять календарних днів – пацієнт має обов’язково з’явитися на особистий прийом до лікаря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    заступник голови Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва