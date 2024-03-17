АРМА розшукало активи осіб, підозрюваних в торгівлі людськими органами

У АРМА зауважують, що подібних кримінальних проваджень на території України не було впродовж багатьох років.

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Агентство з розшуку та менеджменту активів в рамках резонансного провадження розшукало активи підозрюваних в торгівлі людськими органами. Розшук активів був виконаний на запит Національної поліції.

Як зазначили у АРМА, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб та їхніх спільників, використовуючи службове становище та особисті зв’язки, здійснювали незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людей у 2022-2023 роках.

Працівники Управління виявлення та розшуку активів АРМА за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних проаналізували обсяг інформації щодо вказаних осіб, а також наявність у їхній власності різних активів.

За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, співробітники Агентства виявили та розшукали банківські рахунки, а також житлову та нежитлову нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки та навіть водне судно.

Отримані дані АРМА спрямувало до органу досудового розслідування для вжиття відповідних заходів, а саме накладення арешту на виявлені активи.

У АРМА зауважують, що подібних кримінальних проваджень на території України не було впродовж багатьох років.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський затвердив емблему і прапор АРМА.

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