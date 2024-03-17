АРМА разыскало активы лиц, подозреваемых в торговле человеческими органами

В АРМА отмечают, что подобных уголовных производств на территории Украины не было на протяжении многих лет.

Агентство по розыску и менеджменту активов в рамках резонансного производства разыскало активы подозреваемых в торговле человеческими органами.

Розыск активов лиц подозреваемых в незаконной торговле анатомическими материалами людей был выполнен по запросу СУ Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отметили в АРМА, досудебным расследованием установлено, что группа лиц и их сообщников, используя служебное положение и личные связи, осуществляли незаконную торговлю анатомическими материалами людей в 2022-2023 годах.

Работники Управления обнаружения и розыска активов АРМА с помощью информационных и справочных систем, реестров и банков данных проанализировали объем информации по указанным лицам, а также наличие в их собственности различных активов.

По словам заместителя Председателя АРМА Павла Великоречанина, сотрудники Агентства обнаружили и разыскали банковские счета, а также жилую и нежилую недвижимость, транспортные средства, земельные участки и даже водное судно.

Полученные данные АРМА направило в орган досудебного расследования для принятия соответствующих мер, а именно наложение ареста на выявленные активы.

В АРМА отмечают, что подобных уголовных производств на территории Украины не было на протяжении многих лет.

Напомним, что Владимир Зеленский утвердил эмблему и флаг АРМА.

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