Владимир Зеленский утвердил эмблему и флаг АРМА

Президент подписал Указ об учреждении эмблемы и флага АРМА.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о символике Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Текст соответствующего Указа №157/2024 от 14 марта размещен на официальном сайте Президента Украины.

Емблемою АРМА є чотирикутний чорний щит з облямівкою сіро-сталевого кольору. На щиті у центрі вміщено зображення сови з розгорнутими крилами, вище якого – Знак Княжої Держави Володимира Великого, нижче – п'ять п'ятипроменевих зірок. Усі зображення золотого кольору.

Малюнок емблеми Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Прапором АРМА є прямокутне полотнище сіро-сталевого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Зображення емблеми на прапорі має додаткову чорну облямівку, ширина якої становить 1/3 ширини основної облямівки.

Висота зображення емблеми становить 1/2 ширини полотнища.

Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.

Малюнок прапора Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

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