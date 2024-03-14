Шольц пообещал Зеленскому военную поддержку Украины

Шольц и Зеленский обсудили возможности сотрудничества в отношении военной поддержки Украины.

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Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил укрепление сотрудничества с международными партнерами относительно военной поддержки Украины. Об этом сообщает Sky News.

"Канцлер и украинский президент договорились продолжать конструктивный диалог, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения, также договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в заявлении представителя правительства Германии, которое цитирует издание.

Зеленский также сообщил о разговоре с Шольцом, во время которого стороны обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.

"Обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и на уровне представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине. Передал приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО", - сказал президент.

Также обсудили результаты Конференции по поддержке Украины в Париже, состоявшейся 26 февраля, и согласовали позиции перед встречей лидеров Веймарского треугольника, запланированной на пятницу в Берлине, с участием Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска.

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