Шольц пообіцяв Зеленському військову підтримку України

Шольц та Зеленський обговорили можливості співпраці стосовно військової підтримки України.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив зміцнення співпраці з міжнародними партнерами стосовно військової підтримки України. Про це повідомляє Sky News.

«Канцлер і український президент домовилися продовжувати конструктивний діалог, в тому числі з метою глобальної підтримки мирного рішення, також домовилися залишатися в тісному контакті», - зазначено у заяві речника уряду Німеччини, яку цитує видання.

Зеленський також повідомив про розмову з Шольцом, під час якої сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

«Обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні. Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО», - сказав президент.

Також обговорили результати Конференції з підтримки України в Парижі, що відбулася 26 лютого, та узгодили позиції перед зустріччю лідерів Веймарського трикутника, запланованої на п'ятницю в Берліні, з участю Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска.

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