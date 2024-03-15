До смерті побив знайомого арматурою: на Київщині чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких через декілька днів помер у лікарні.

На Київщині чоловіка, який до смерті побив знайомого, засуджено до 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що у травні 2021 року в одному з населених пунктів Обухівського району між двома чоловіками під час спільного вживання алкогольних напоїв стався конфлікт. Засуджений схопив металеву арматуру та завдав господарю домівки декілька ударів по тулубу й голові. Після цього він наніс потерпілому серію ударів кулаками та ногами по тулубу.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких через декілька днів помер у лікарні.

Так, суд визнав чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Нині чоловік перебуває під вартою.

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