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  1. В Україні

До смерті побив знайомого арматурою: на Київщині чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі

00:05, 15 березня 2024
Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких через декілька днів помер у лікарні.
До смерті побив знайомого арматурою: на Київщині чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі
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На Київщині чоловіка, який до смерті побив знайомого, засуджено до 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що у травні 2021 року  в одному з населених пунктів Обухівського району між двома чоловіками під час спільного вживання алкогольних напоїв стався конфлікт. Засуджений  схопив металеву арматуру та завдав господарю домівки декілька ударів по тулубу й голові. Після цього він наніс потерпілому серію ударів кулаками та ногами по тулубу.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких через декілька днів помер у лікарні.

Так, суд визнав чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого  (ч. 2 ст. 121 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Нині чоловік перебуває під вартою.

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