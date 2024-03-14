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  1. В Україні

На Харківщині незаконно вивели із держвласності землі оборони вартістю 410 млн грн

23:48, 14 березня 2024
Суд постановив повернути 16 га землі уздовж кордону з рф державі.
На Харківщині незаконно вивели із держвласності землі оборони вартістю 410 млн грн
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На Харківщині у держвласність повернули землі вартістю 410 млн гривень, розташовані вздовж російсько-українського кордону. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про земельну ділянку площею майже 16 га, розташовану уздовж російсько-українського кордону на Харківщині — за межами населених пунктів на території Гатищенської сільської ради Вовчанського району.

Встановлено, що на підставі наказу ГУ Держгеокадастру в Харківській області в 2020 році ці землі було передано в комунальну власність Вовчанської територіальної громади в особі Вовчанської міської ради. Передбачалось, що ця ділянка має використовуватись для сільськогосподарських потреб.

Однак землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватися для оборони країни і забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Вибуття таких земель до комунальної власності та подальше використання для сільськогосподарських потреб унеможливлює їх використання для захисту держави. 

Ці порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду.

Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокуратури і зобов’язав Вовчанську міську раду повернути державі земельну ділянку.

Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

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