В Харьковской области незаконно вывели из госсобственности земли обороны стоимостью 410 млн грн

Суд постановил вернуть 16 га земли вдоль границы с рф государству.

В Харьковской области в государственную собственность вернули земли стоимостью 410 млн гривен, расположенные вдоль российско-украинской границы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о земельном участке площадью почти 16 га, расположенном вдоль российско-украинской границы в Харьковской области — за пределами населенных пунктов на территории Гатищенского сельского совета Волчанского района.

Установлено, что на основании приказа ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в 2020 году эти земли были переданы в коммунальную собственность Волчанского территориальной общины в лице Волчанского городского совета. Предполагалось, что этот участок должен быть использован для сельскохозяйственных нужд.

Однако земли пограничной полосы могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Выбытие таких земель в коммунальную собственность и дальнейшее использование для сельскохозяйственных нужд делает невозможным их использование для защиты государства.

Эти нарушения стали основанием для направления окружной прокуратурой соответствующего иска в суд.

Хозяйственный суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры и обязал Волчанский городской совет вернуть государству земельный участок.

После вступления решения суда в законную силу прокуратурой будут приняты меры по его реальному выполнению.

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