В Украине 15 марта осадки в ряде областей, ночью до 2 градусов мороза

В Украине в пятницу, 15 марта, в южной части, восточных и большинстве центральных областей синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«15 марта облачно с прояснениями.
В южной части, восточных и большинстве центральных областей небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на побережье морей 1-6° тепла; днем 4-9° тепла, на западе и юге страны 7-12°», - прогнозируют синоптики.
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