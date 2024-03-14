В Украине 15 марта осадки в ряде областей, ночью до 2 градусов мороза

Завтра облачно с прояснениями.

Источник фото: Alvin Leopold / Unsplash

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В Украине в пятницу, 15 марта, в южной части, восточных и большинстве центральных областей синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«15 марта облачно с прояснениями.

В южной части, восточных и большинстве центральных областей небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на побережье морей 1-6° тепла; днем 4-9° тепла, на западе и юге страны 7-12°», - прогнозируют синоптики.

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