Выдача справки о работе и заработной плате: разъяснение Гоструда

Работодатель обязан выдать работнику по его требованию справку о работе на предприятии.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснило нюансы выдачи справки о работе и заработной плате.

Работодатель обязан выдать работнику по его требованию справку о его работе на данном предприятии, в учреждении или организации. В документе указывается специальность, квалификация, должность, время работы и размер заработной платы.

Это требование ст. 49 КЗоТ чиновники управления инспекционной деятельности напомнили во время общения с руководством коммунального учреждения, куда пришли за обращением работника. Кроме того, инспекторы обратили внимание на недопущение мобинга и дискриминации работников с инвалидностью и ВИЧ/СПИДом, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

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