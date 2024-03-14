Видача довідки про роботу та заробітну плату: розʼяснення Держпраці

Роботодавець зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про роботу на підприємстві.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснило нюанси видачі довідки про роботу та заробітну плату.

Роботодавець зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі чи організації. У документі зазначаються спеціальність, кваліфікація, посада, час роботи й розмір заробітної плати.

Цю вимогу ст. 49 КЗпП посадовці управління інспекційної діяльності нагадали під час спілкування з керівництвом комунальної установи, куди завітали за зверненням працівника. Крім того, інспектори звернули увагу на недопущення мобінгу й дискримінації працівників з інвалідністю та ВІЛ/СНІД, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах і необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.