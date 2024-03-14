В Україні 15 березня опади в низці областей, вночі до 2 градусів морозу

Завтра хмарно з проясненнями.

Джерело фото: Alvin Leopold / Unsplash

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В Україні у п'ятницю, 15 березня, у південній частині, східних та більшості центральних областей синоптики прогнозують невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«15 березня хмарно з проясненнями.

У південній частині, східних та більшості центральних областей невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, на заході та півдні країни 7-12°», - прогнозують синоптики.

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