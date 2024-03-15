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  1. В Украине

К смерти избил знакомого арматурой: на Киевщине мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы

00:05, 15 марта 2024
Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, от которых через несколько дней скончался в больнице.
К смерти избил знакомого арматурой: на Киевщине мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы
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В Киевской области мужчина, который до смерти избил знакомого, приговорен к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

В мае 2021 года в одном из населенных пунктов Обуховского района между двумя мужчинами во время совместного употребления алкогольных напитков произошел конфликт. Осужденный схватил металлическую арматуру и нанес хозяину дома несколько ударов по туловищу и голове. После этого он нанес потерпевшему серию ударов кулаками и ногами по туловищу.

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, от которых через несколько дней скончался в больнице.

Так, суд признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Он приговорен к 9 годам лишения свободы.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

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