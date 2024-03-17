Больничный можно получить дистанционно – в Минздраве объяснили, что делать

При необходимости продлить больничный на период более пяти дней – пациент должен обязательно явиться на прием к врачу.

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Как пояснили в Министерстве здравоохранения, у украинцев есть возможность оставаться дома при наличии симптомов болезни и обратиться к врачу для оформления больничного дистанционно.

Также дистанционно можно получить электронный рецепт, который врач может выписать для лечения.

Для этого нужно сделать следующие шаги:

Обратиться к врачу дистанционно с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи. На основании полученной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности – электронном документе в электронной системе здравоохранения.

Пациент получит смс-сообщение с номером медицинского заключения временной нетрудоспособности (МЗВН) от электронной системы здравоохранения.

МЗВН автоматически попадет в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд. На основе данных, которые содержит МЗВН, формируется электронный листок нетрудоспособности. Это именно тот документ, по которому начисляются выплаты.

Следующим придет смс-сообщение уже от Пенсионного фонда – с номером больничного. Это значит, что все оформлено успешно.

Работник должен сообщить работодателю, что заболел. Увидеть больничный работодатель сможет в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Через 7 дней после даты закрытия больничного работодатель сможет его оплатить.

В Минздраве обращают внимание, что при необходимости продлить МЗВН на период более пяти календарных дней – пациент должен обязательно явиться на прием к врачу.

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