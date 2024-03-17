В Киеве задержали поджигателя мусорных баков, видео

Последними днями кто-то поджигал мусорные баки в Соломенском районе.

В столице патрульные задержали мужчину, который поджигал мусорные баки. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Там отметили, что последними днями кто-то поджигал мусорные баки в Соломенском районе. Следовательно, инспекторы узнали описание подозреваемого и приступили к поискам. Во время обследования близлежащих территорий правоохранители обнаружили мужчину, похожего по описанию.

Как отмечают в полиции, мужчину пришлось догонять, ведь он попытался убежать от патрульных.

«Мужчина признался в содеянном. Следовательно, мы передали гражданина следователям, которые в дальнейшем будут выяснять все обстоятельства», - рассказали патрульные.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева мужчина на велосипеде обливал прохожих красной краской.

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