В Киеве «герой парковки» заблокировал движение трамвая

Автомобиль Volkswagen существенно препятствовал движению трамвая.

В Киеве Патрульные оперативно привлекли к ответственности нарушителя правил парковки. Как рассказали в полиции, 17 марта на линию 112 поступило сообщение, что на улице Нижний Вал находится автомобиль Volkswagen, который существенно препятствует движению трамвая.

Инспекторы на место происшествия установили нарушителя и составили постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки и стоянки, создающие препятствия дорожному движению) КУоАП.

Согласно п. 15.10 ПДД Украины парковка транспортных средств запрещается в местах, где транспортное средство, что стоит, сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов.

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