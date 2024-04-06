В Україні виріс ринок нових легкових авто – за перший квартал зареєстрували 16 660 легковиків

Це на 49% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Джерело фото: Patrik Storm (Alstra Pictures) / Unsplash

У першому кварталі 2024 року в Україні було зареєстровано 16 660 нових легкових автомобілів. Про це повідомляє «Forbes Ukraine» за даними асоціації українських автовиробників «Укравтопром». Це на 49% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Як ми писали, за перші два місяці 2024 року українці імпортували 58 593 транспортні засоби. У «Опендатабот» зазначають, що у порівнянні з відповідним періодом торік імпорт авто виріс на 34%, проте це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року.

За даними «Укравтопром», найбільша кількість реєстрацій припала на легкові автобілі марки Toyota – 2 643 авто, що на 52% більше показника першого кварталу 2023 року.

Динамічно зростали продажі другої за масовістю марки автомобілів Renault, 2 165 авто яких додалося до українського автопарку – удвічі більше, ніж торік. Нові реєстрації автомобілів Audi зросли у 4,5 раза із дуже низьких результатів минулоріч – із 94 до 421 штуки.

Друге дихання отримали автомобілі Geely, продажі яких збільшилися із 37 торік до 165 одиниць у першому кварталі 2024 року (збільшення у 4,5 раза). Більш ніж у сім разів збільшилися реєстрації нових BYD.

Найкарколомніша динаміка – у електромобілів Zeekr: збільшення кількості реєстрацій за рік у 40 разів, із 3 до 121 штуки.

На відміну від 2023 року, продажі марок вищого цінового сегмента тепер скорочуються: кількість нових реєстрацій BMW зменшилася на 14%, Mercedes-Benz – на 40%, Land Rover – на 12%. Від цієї просадки встояв Porsche (+3%), а продажі марки Lexus зросли на 26%.

Обсяг нових реєстрацій вантажних і спеціальних автомобілів зріс на 28%, до 2 864 штук. Лідером тут залишаються автомобілі марки Renault (932 штуки, приріст на 56%).

Натомість реєстрації нових автобусів і мінібусів скоротилися на 28%, до 305 штук. Кожен третій – марки Ataman, кожен пʼятий – Etalon.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.