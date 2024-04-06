Уряд розширив можливості застосування телемедицини в реабілітації

На думку МОЗ, рішення дасть можливість залучати сучасні цифрові технології для надання якісної та ефективної реабілітації.

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Під час надання медичної та реабілітаційної допомоги будуть більше використовувати телемедицину. Уряд ухвалив відповідну постанову щодо змін у функціонуванні телемедицини в Україні.

Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я, телереабілітація — це спосіб надання реабілітаційної допомоги із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій дистанційними засобами. На сьогодні медзаклади уже використовують сучасні телемедичні рішення для надання реабілітаційної допомоги пацієнтам. Ці рішення надішли в Україну як гуманітарна допомога від партнерів.

Рішення Уряду дасть можливість залучати сучасні цифрові технології для надання якісної та ефективної реабілітації. Так, зокрема, пояснюють у МОЗ, лікар та пацієнт зможуть спілкуватися дистанційно, при цьому здоровʼя людини та її відновлення буде під постійним наглядом фахівця, адже завдяки телемедичним інструментам це можна робити віддалено поза межами реабілітаційного центру.

Що буде запропоновано:

нові форми реабілітації із застосуванням телемедицини за окремим напрямом — телеконсультація;

обов’язкове інформування пацієнтів про телемедичні послуги — в усній формі або шляхом розміщення на офіційних ресурсах медичних закладів;

більше можливостей для дистанційного моніторингу стану пацієнтів, що сприятиме покращенню якості медичної допомоги;

умови щодо освітньої діяльності та цифрової компетентності для медичних працівників.

Як зміниться реабілітація і робота мультидисциплінарних команд:

рішення про надання допомоги із застосуванням телемедицини прийматиме фахівець з реабілітації;

мультидисциплінарні команди проводитимуть телереабілітаційні збори із широким застосуванням телеметрії;

фахівці дистанційно зможуть моніторити показники людини і контролювати виконання реабілітаційного плану і рекомендацій фахівців;

сучасні телереабілітаційні рішення дадуть можливість застосувати сучасні гаджети та комп’ютерні системи для формування мотивації пацієнтів для виконання реабілітаційних вправ.

Що це дасть у підсумку:

процес надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини буде уніфіковано;

медичну та реабілітаційну допомогу отримає більша кількість людей, що зменшить показники інвалідизації та позитивно вплине на громадське здоров’я.

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