Правительство расширило возможности применения телемедицины в реабилитации

По мнению Минздрава, решение позволит привлекать современные цифровые технологии для предоставления качественной и эффективной реабилитации.

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При оказании медицинской и реабилитационной помощи будут больше использовать телемедицину. Правительство приняло соответствующее постановление об изменениях в функционировании телемедицины в Украине.

Как поясняют в Министерстве здравоохранения, телереабилитация – это способ предоставления реабилитационной помощи с применением информационно-коммуникационных технологий дистанционными средствами. На сегодняшний день медучреждения уже используют современные телемедицинские решения для оказания реабилитационной помощи пациентам. Эти решения поступили в Украину в качестве гуманитарной помощи от партнеров.

Решение Правительства позволит привлекать современные цифровые технологии для предоставления качественной и эффективной реабилитации. Так, в частности, объясняют в Минздраве, врач и пациент смогут общаться дистанционно, при этом здоровье человека и его восстановление будет под постоянным наблюдением специалиста, ведь благодаря телемедицинским инструментам это можно делать удаленно вне реабилитационного центра.

Что будет предложено:

новые формы реабилитации с применением телемедицины по отдельному направлению – телеконсультация;

обязательное информирование пациентов о телемедицинских услугах — в устной форме или путем размещения на официальных ресурсах медицинских учреждений;

больше возможностей для дистанционного мониторинга состояния пациентов, что будет способствовать улучшению качества медицинской помощи;

условия образовательной деятельности и цифровой компетентности для медицинских работников.

Как изменится реабилитация и работа мультидисциплинарных команд:

решение о предоставлении помощи с применением телемедицины будет принимать специалист по реабилитации;

мультидисциплинарные команды будут проводить телереабилитационное собрание с широким применением телеметрии;

специалисты дистанционно смогут мониторить показатели человека и контролировать выполнение реабилитационного плана и рекомендации специалистов;

современные телереабилитационные решения позволят использовать современные гаджеты и компьютерные системы для формирования мотивации пациентов для выполнения реабилитационных упражнений.

Что это даст в итоге:

процесс оказания медицинской помощи с применением телемедицины будет унифицирован;

медицинскую и реабилитационную помощь получит больше людей, что уменьшит показатели инвалидизации и положительно повлияет на общественное здоровье.

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