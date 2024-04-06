Практика судов
  1. В Украине

Правительство расширило возможности применения телемедицины в реабилитации

12:03, 6 апреля 2024
По мнению Минздрава, решение позволит привлекать современные цифровые технологии для предоставления качественной и эффективной реабилитации.
Правительство расширило возможности применения телемедицины в реабилитации
Источник фото: shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При оказании медицинской и реабилитационной помощи будут больше использовать телемедицину. Правительство приняло соответствующее постановление об изменениях в функционировании телемедицины в Украине.

Как поясняют в Министерстве здравоохранения, телереабилитация – это способ предоставления реабилитационной помощи с применением информационно-коммуникационных технологий дистанционными средствами. На сегодняшний день медучреждения уже используют современные телемедицинские решения для оказания реабилитационной помощи пациентам. Эти решения поступили в Украину в качестве гуманитарной помощи от партнеров.

Решение Правительства позволит привлекать современные цифровые технологии для предоставления качественной и эффективной реабилитации. Так, в частности, объясняют в Минздраве, врач и пациент смогут общаться дистанционно, при этом здоровье человека и его восстановление будет под постоянным наблюдением специалиста, ведь благодаря телемедицинским инструментам это можно делать удаленно вне реабилитационного центра.

Что будет предложено:

  • новые формы реабилитации с применением телемедицины по отдельному направлению – телеконсультация;
  • обязательное информирование пациентов о телемедицинских услугах — в устной форме или путем размещения на официальных ресурсах медицинских учреждений;
  • больше возможностей для дистанционного мониторинга состояния пациентов, что будет способствовать улучшению качества медицинской помощи;
  • условия образовательной деятельности и цифровой компетентности для медицинских работников.

Как изменится реабилитация и работа мультидисциплинарных команд:

  • решение о предоставлении помощи с применением телемедицины будет принимать специалист по реабилитации;
  • мультидисциплинарные команды будут проводить телереабилитационное собрание с широким применением телеметрии;
  • специалисты дистанционно смогут мониторить показатели человека и контролировать выполнение реабилитационного плана и рекомендации специалистов;
  • современные телереабилитационные решения позволят использовать современные гаджеты и компьютерные системы для формирования мотивации пациентов для выполнения реабилитационных упражнений.

Что это даст в итоге:

  • процесс оказания медицинской помощи с применением телемедицины будет унифицирован;
  • медицинскую и реабилитационную помощь получит больше людей, что уменьшит показатели инвалидизации и положительно повлияет на общественное здоровье.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут «клуб белого бизнеса», для которого упростят отношения с налоговой – Комитет одобрил законопроект

Если предприниматель будет отвечать критерию по уровню уплаты налогов и уровню заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним проводиться не будет.

Таможенные проверки возобновляются с 1 мая за некоторыми исключениями – закон

С 1 мая 2024 г. до окончания военного положения документальные проверки по вопросам таможенного дела, в том числе относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, проводятся таможенными органами с учетом особенностей.

Большая Палата Верховного Суда ответила, может ли значительная нагрузка служить оправданием для затягивания судьей рассмотрения заявления о самоотводе

Судья указывала, что отсутствуют основания для привлечения ее к ответственности, поскольку ответственность судьи может наступать исключительно за нарушение сроков, установленных законом, а статья 81 УПК не содержит определенного срока рассмотрения вопроса о самоотводе.

Судья мобилизовался в территориальную оборону, однако коллега отказалась рассматривать дела мобилизованного судьи

Конфликт разразился в Саксаганском районном суде Кривого Рога.

Кто и сколько заработал в Высшем совете правосудия за 2023 год

На зарплату 16 членов Высшего совета правосудия в 2023 году потратили более 40 млн грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бугіль
    Володимир Бугіль
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва