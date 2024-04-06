Практика судов
  1. В мире

Книга рекордов Гиннесса назвала имя самого старого мужчины в мире

11:41, 6 апреля 2024
Им стал 111-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Англии.
Книга рекордов Гиннесса назвала имя самого старого мужчины в мире
Источник фото: Guinness World Records
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

111-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Англии стал самым старым живым мужчиной в мире после смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса. Его имя объявила Книга рекордов Гиннесса 5 апреля.

Мужчина родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года. Сейчас он проживает в доме для людей преклонного возраста в Саутпорте, где персонал описывает его как «большого болтуна».

Предыдущий рекордсмен Хуан Винсенте Перес Мора умер в возрасте 114 лет в своем родном городе Эль-Кобре, Венесуэла. Мужчина умер за два месяца до своего 115-летия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут «клуб белого бизнеса», для которого упростят отношения с налоговой – Комитет одобрил законопроект

Если предприниматель будет отвечать критерию по уровню уплаты налогов и уровню заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним проводиться не будет.

Таможенные проверки возобновляются с 1 мая за некоторыми исключениями – закон

С 1 мая 2024 г. до окончания военного положения документальные проверки по вопросам таможенного дела, в том числе относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, проводятся таможенными органами с учетом особенностей.

Большая Палата Верховного Суда ответила, может ли значительная нагрузка служить оправданием для затягивания судьей рассмотрения заявления о самоотводе

Судья указывала, что отсутствуют основания для привлечения ее к ответственности, поскольку ответственность судьи может наступать исключительно за нарушение сроков, установленных законом, а статья 81 УПК не содержит определенного срока рассмотрения вопроса о самоотводе.

Судья мобилизовался в территориальную оборону, однако коллега отказалась рассматривать дела мобилизованного судьи

Конфликт разразился в Саксаганском районном суде Кривого Рога.

Кто и сколько заработал в Высшем совете правосудия за 2023 год

На зарплату 16 членов Высшего совета правосудия в 2023 году потратили более 40 млн грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бугіль
    Володимир Бугіль
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва