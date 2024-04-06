Книга рекордов Гиннесса назвала имя самого старого мужчины в мире

Им стал 111-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Англии.

Источник фото: Guinness World Records

111-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Англии стал самым старым живым мужчиной в мире после смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса. Его имя объявила Книга рекордов Гиннесса 5 апреля.

Мужчина родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года. Сейчас он проживает в доме для людей преклонного возраста в Саутпорте, где персонал описывает его как «большого болтуна».

Предыдущий рекордсмен Хуан Винсенте Перес Мора умер в возрасте 114 лет в своем родном городе Эль-Кобре, Венесуэла. Мужчина умер за два месяца до своего 115-летия.

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