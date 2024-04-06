В Киеве на станции метро «Минская» вспыхнул светильник на платформе

Станция работает в обычном режиме.

В столице на станции метро «Минская» произошло возгорание светильника на платформе. По информации КГГА, возгорание оперативно ликвидировали с помощью огнетушителя.

На место уже направили специалистов по пожарной безопасности и электроснабжению для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В Киевской городской госадминистрации отмечают, что станция работает в обычном режиме.

Ранее мы рассказывали, что второй поезд, состоящий из полученных от Варшавы вагонов, вышел на маршрут «зеленой» ветки Киевского метрополитена, третий поезд планируют запустить в этом году.

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