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У Києві на стації метро «Мінська» палахнув світильник на платформі

10:09, 6 квітня 2024
Станція працює у звичайному режимі.
У Києві на стації метро «Мінська» палахнув світильник на платформі
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У столиці на станції метро «Мінська» сталося загоряння світильника на платформі. За інформацією КМДА, загорання оперативно ліквідовали за допомогою вогнегасника.

На місце уже направили фахівців з пожежної безпеки та електропостачання для зʼясування всіх обставин інциденту.

У Київській міській держадміністрації зазначають, що станція працює у звичайному режимі.

Раніше ми розповідали, що другий поїзд, що складається з отриманих від Варшави вагонів, вийшов на маршрут «зеленої» гілки Київського метрополітену, третій поїзд планують запустити цього року.

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