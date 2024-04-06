У Києві на стації метро «Мінська» палахнув світильник на платформі

Станція працює у звичайному режимі.

У столиці на станції метро «Мінська» сталося загоряння світильника на платформі. За інформацією КМДА, загорання оперативно ліквідовали за допомогою вогнегасника.

На місце уже направили фахівців з пожежної безпеки та електропостачання для зʼясування всіх обставин інциденту.

У Київській міській держадміністрації зазначають, що станція працює у звичайному режимі.

Раніше ми розповідали, що другий поїзд, що складається з отриманих від Варшави вагонів, вийшов на маршрут «зеленої» гілки Київського метрополітену, третій поїзд планують запустити цього року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.