Книга рекордів Гіннеса назвала ім’я найстарішого чоловіка у світі

Ним став 111-річний Джон Альфред Тіннісвуд з Англії.

Джерело фото: Guinness World Records

111-річний Джон Альфред Тіннісвуд з Англії став найстарішим живим чоловіком у світі після смерті 114-річного Хуана Вісенте Переса. Його ім’я оголосила Книга рекордів Гіннеса 5 квітня.

Чоловік народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року. Зараз він проживає в будинку для людей похилого віку в Саутпорті, де персонал описує його як «великого базіку».

Попередній рекордсмен Хуан Вінсенте Перес Мора помер у віці 114 років у своєму рідному місті Ель-Кобре, Венесуела. Чоловік помер за два місяці до свого 115-річчя.

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