В Украине вырос рынок новых легковых авто – за первый квартал зарегистрировали 16 660 легковушек

Это на 49% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Источник фото: Patrik Storm (Alstra Pictures) / Unsplash

В первом квартале 2024 года в Украине было зарегистрировано 16660 новых легковых автомобилей. Об этом сообщает «Forbes Ukraine» по данным ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром». Это на 49% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Как мы писали, за первые два месяца 2024 года украинцы импортировали 58 593 транспортных средств. В «Опендатаботе» отмечают, что по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году импорт авто вырос на 34%, однако это все еще почти на четверть меньше, чем за январь и февраль 2021 года.

По данным «Укравтопрома», наибольшее количество регистраций пришлось на легковые автобелые марки Toyota – 2 643 авто, что на 52% больше показателя первого квартала 2023 года.

Динамично росли продажи второй по массовости марки автомобилей Renault, 2 165 авто которых прибавилось в украинский автопарк – вдвое больше, чем в прошлом. Новые регистрации автомобилей Audi выросли в 4,5 раза из очень низких результатов прошлого года – с 94 до 421 штуки.

Второе дыхание получили автомобили Geely, продажи которых увеличились с 37 в прошлом году до 165 единиц в первом квартале 2024 года (увеличение в 4,5 раза). Более чем в семь раз увеличились регистрация новых BYD.

Самая головокружительная динамика - у электромобилей Zeekr: увеличение количества регистраций за год в 40 раз, с 3 до 121 штуки.

В отличие от 2023 года продажи марок высшего ценового сегмента теперь сокращаются: количество новых регистраций BMW уменьшилось на 14%, Mercedes-Benz – на 40%, Land Rover – на 12%. От этой просадки устоял Porsche (+3%), а продажи марки Lexus выросли на 26%.

Объем новых регистраций грузовых и специальных автомобилей вырос на 28%, до 2 864 штук. Лидером здесь остаются автомобили марки Renault (932 штуки, прирост на 56%).

В то же время регистрации новых автобусов и минибусов сократились на 28%, до 305 штук. Каждый третий – марки Ataman, каждый пятый – Etalon.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.