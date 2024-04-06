В Киеве мужчины собственноручно оттащили автомобиль, парализовавший движение трамваев

Автомобиль парализовал движение трамваев, поэтому киевляне собственноручно оттащили машину.

Источник фото: ОО «Цегла»

В Киеве возле станции метро «Лукьяновская» на пересечении улиц Дмитриевская и Коперника, водитель автомобиля припарковался рядом с трамвайными путями. Об этом пишет «Хмарочос».

В результате этого движение трамваев было парализовано около часа. Однако киевляне не растерялись и чтобы освободить для транспорта путь, собственноручно оттащили авто от путей. Авто удалось сместить благодаря усилиям около шести мужчин.

Ранее мы уже писали, что в Киеве патрульные оперативно привлекли к ответственности нарушителя правил парковки, который существенно препятствовал движению трамвая.

Согласно п. 15.10 ПДД Украины парковка транспортных средств запрещается в местах, где транспортное средство, что стоит, сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов.

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