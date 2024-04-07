«С вашей карты пытаются перечислить деньги»: женщина отдала мошенникам 192 000 грн

Потерпевшей позвонил неизвестный, который представившись работником банка сообщил, что с ее банковской карты пытаются перечислить деньги, поэтому необходимо зайти в приложение и перечислить средства на другую карту.

Фото: tsn.ua

В Сумах 45-летняя жительница города стала жертвой мошенников. Неизвестные обманули ее на 192 000 гривен. Об этом сообщила полиция Сумской области.

По словам заявительницы, в одном из мессенджеров увидела сообщение о возможности получить денежную помощь и перейдя по ссылке (указанной в сообщении) авторизовалась с помощью приложения банка. После чего потерпевшей позвонил неизвестный, который, представившись работником банка, сообщил, что с ее банковской карты пытаются перечислить денежные средства, поэтому необходимо зайти в приложение и перечислить средства на другую карточку. Выполнив все указания злоумышленника – женщина потеряла большую сумму собственных сбережений.

В полиции советуют немедленно прекратить разговор, если:

- запрашивают срок действия карты, трехзначный номер с обратной стороны карты, пароли, коды банков и мобильных операторов;

- управляют в телефонном разговоре вашими действиями (просят сделать транзакцию, установить приложение на ваше устройство);

- просят сфотографировать и переслать/предоставить фото платежной карты;

- пугают, что ваша карточка заблокирована, а преступники сломали счет;

- просят перейти по ссылке и указать все персональные данные и реквизиты платежной карты.

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