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В Черкасской области работник Госпродпотребслужбы наладил схему получения взяток

08:48, 7 апреля 2024
С июля 2022 года по январь 2023 года правоохранители задокументировали получение должностным лицом около 80 тыс. грн.
В Черкасской области работник Госпродпотребслужбы наладил схему получения взяток
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В Черкасской области направили в суд обвинительный акт в отношении работника государственного учреждения по факту использования подложных документов и получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, руководитель одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области организовал преступную схему получения неправомерной выгоды за регистрацию сельскохозяйственной техники.

В свою схему он привлек одного из родственников, которого зарегистрировал как ФЛП и открыл на его имя карточный счет.

Злоумышленник использовал поддельные выводы специалиста об обследовании транспортного средства на соответствие идентификационных номеров и сопроводительных документов на предмет фальсификации, за изготовление которых заинтересованные лица перечисляли на этот карточный счет деньги.

В дальнейшем, получив средства, подозреваемый распоряжался ими по собственному усмотрению.

С июля 2022 года по январь 2023 года правоохранители задокументировали получение должностным лицом около 80 тыс. грн.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога и отстранена от должности.

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