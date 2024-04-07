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Как продвинуться в очереди на наследство: разъяснение

07:36, 7 апреля 2024
Процесс получения имущества близкого человека осуществляется последовательно в соответствии со степенью родства.
Как продвинуться в очереди на наследство: разъяснение
Фото: agroone.info
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило, как продвинуться в очереди на наследство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В наследовании по закону очередность определяет порядок получения наследства. Процесс получения имущества близкого человека осуществляется последовательно в соответствии со степенью родства.

Гражданский кодекс Украины выделяет пять очередей наследования. Каждая из них получает такое право в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия. Однако законодательством также предусмотрены случаи, когда лицо может обойти определенный регламент, обойти очередь и унаследовать принадлежащее ему имущество.

Так, очередность получения наследниками по закону права на наследование может быть изменена нотариально удостоверенным договором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Такой документ не может нарушить права наследника, не участвующего в нем, а также наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве.

Кроме этого, лицо, являющееся наследником по закону следующих очередей, может и по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование. Условия - опека в течение длительного времени, материальное обеспечение, оказание другой помощи наследодателю, который из-за пожилого возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

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