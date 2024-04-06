Когда работающие пенсионеры, которым пересчитали пенсии, получат увеличенные выплаты

В апреле стартует перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

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С 1 апреля повышается ряд социальных расходов и стартует перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. По словам народного депутата и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, теперь минимальная зарплата будет составлять 8 тысяч грн.

Как мы сообщали, минимальная зарплата в следующем году может вырасти до 8 400 гривен – идет дискуссия.

«Это второй этап повышения. Также в апреле стартует перерасчет пенсий работающим пенсионерам», – отметил глава профильного комитета.

Он добавил, что работающие пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, ориентировочно в июне получат уже увеличенную пенсию и доплату разницы за апрель-май.

Также, по его словам, возрастут выплаты для занятых на общественно полезных работах.

Кроме того, увеличивается компенсационная выплата работодателям, устраивающим на работу ВПЛ. Если человека трудоустроили по направлению центра занятости, выплата увеличится до 16 тыс. грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду внесли законопроект №11072, предусматривающий увеличение размера помощи при рождении ребенка, которая на сегодняшний день составляет почти 41 тысячу грн, и которая не пересматривалась с 2014 года.

Потом в парламенте прокомментировали идею увеличения помощи при рождении ребенка почти в 10 раз.

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