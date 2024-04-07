Не з’явилися до ТЦК: два ухилянти постануть перед судом

Ухилянтам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 50-річний житель одного з сіл Черкаського району, будучи придатним до військової служби та керуючись відсутністю бажання бути призваним до лав ЗСУ, відмовився отримувати повістку. Однак був завчасно попереджений про необхідність з’явитися до відділу Черкаського РТЦК та СП, проте так і не з’явився.

Ще один обвинувачений – 44-річний переселенець з Донецької області, який також у встановленому законом порядку був попереджений про необхідність з’явитися до військкомату, вимогу проігнорував та без поважних причин до РТЦК та СП у визначений час не з’явився.

У прокуратурі додають, що у разі доведення вини правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше ми писали, що у Львові скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Житомирщини, які сприяли у незаконному перетині осіб через державний кордон України.

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