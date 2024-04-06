В Черновцах 6-летнего ребенка укусила собака, которую владелица выпустила бегать во дворе

Владелица собаки объяснила, что выпустила собаку бегать во дворе, не убедившись, закрыта ли калитка.

В Черновцах 6-летнего ребенка укусила собака. Как сообщили в Патрульной полиция Украины, крик о помощи ребенка услышали инспекторы около 17 часов во время обработки вызова.

Как отметили патрульные, девочка кричала о помощи.

Правоохранители вместе с небезразличными гражданами отогнали собаку. К испуганному ребенку вызвали скорую и до приезда врачей контролировали ее состояние.

Как пишут в полиции, владелица собаки объяснила, что выпустила собаку бегать во дворе, не убедившись, закрыта ли калитка.

«На женщину патрульные составили все соответствующие административные материалы», - сообщили правоохранители.

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