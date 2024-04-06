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Субсидия на неотапливаемый период: что нужно знать

15:07, 6 апреля 2024
Жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон с мая будут переназначены для большинства получателей автоматически.
Субсидия на неотапливаемый период: что нужно знать
Фото: tsn.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что отопительный сезон в Украине завершается в апреле, а с 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон с мая будут переназначены для подавляющего большинства получателей автоматически, но при условии, что не изменились данные об их имущественном положении или составе семьи.

Однако есть определенная категория людей, которая должна обратиться за субсидией на неотапливаемый период.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на основании обращения гражданина назначается субсидия, если в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взноса/платежа на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания не превышал объем обязательного процента платежа (субсидия была назначена 0,00 грн).

Если указанные домохозяйства претендуют на назначение жилищной субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября), представители такого домохозяйства должны удобным для себя способом подать в органы Пенсионного фонда Украины заполненные должным образом новые заявление и декларацию.

Важно помнить: в случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не раньше дня возникновения права на его получение.

Если жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона, то для ее расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года. При этом пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот можно онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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