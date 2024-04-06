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Оцінювання рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді КСУ: оприлюднили зміст запитання

16:24, 6 квітня 2024
Запитання для письмового оцінювання розробляла зовнішня група міжнародних експертів, які є відомими фахівцями в сфері конституціоналізму.
Оцінювання рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді КСУ: оприлюднили зміст запитання
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Дорадча група експертів опублікувала запитання, на яке кандидати на посаду судді КСУ відповідали 5 квітня під час письмового оцінювання зі встановлення рівня компетентності в сфері права. Про це повідомили на Facebook-сторінці Дорадчої групи експертів.

У ДГЕ нагадали, що це запитання для письмового оцінювання розробляла зовнішня група міжнародних експертів, які є відомими фахівцями в сфері конституціоналізму.

Вони розробили пʼять варіантів таких запитань, з яких випадковим чином в прямому ефірі було обрано запитання №4.

Його зміст ДГЕ публікує, щоб всі бажаючі могли ознайомитися з ним та зрозуміти суть запитання, яке виконували кандидати.

На проведення письмового оцінювання було відведено 3 години.

Під час підготовки відповіді, кандидати могли користуватися такими матеріалами, як – Конституція України, Закон України «Про Конституційний Суд України», Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Хартія основних прав Європейського Союзу.

«Далі Дорадча група опрацює відповіді та поінформує всіх щодо того чи є необхідність в проведенні додаткових співбесід з кандидатами в рамках оцінювання їхнього рівня компетентності.

А згодом, за підсумками оцінювання рівня компетентності, ухвалить рішення щодо відповідності чи невідповідності кожного з цих кандидатів критерію визнаного рівня компетентності в сфері права», - заявили у Дорадчій групі експертів.

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