Як отримати компенсацію на придбання житла: роз’яснення Мінветеранів

У Мінветеранів розробили детальну інфографіку порядку компенсації на придбання житла.

Міністерство у справах ветеранів пояснило, як отримати компенсацію на придбання житла. У відомстві пояснили, хто має на це право та куди звертатися.

Зазначається, що у Державному бюджеті на 2024 рік на забезпечення житлом ветеранів війни, членів родин загиблих Захисників і Захисниць закладено майже 5,75 млрд грн. Це дозволить до кінця цього року виплатити компенсацію на придбання житла понад 2000 особам за трьома програмами Мінветеранів.

Тож фахівці Міністерства розробили детальну інфографіку порядку компенсації на придбання житла.

У ній докладно розписано:

▪ хто має право на отримання компенсації

▪ куди звертатися

▪ які документи слід підготувати

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