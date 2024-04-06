Послуги безоплатного зубопротезування ветеранам зможуть надавати уже 48 медзакладів

Наразі 71 заклад подав відповідні пропозиції щодо контрактування для участі у проєкті.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні почали прийом заявок від медзакладів для участі у проєкті зубопротезування ветеранів.

У Мінреінтеграції повідомили, що на нараді з питань ветеранської політики під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорили стан реалізації пілотного проєкту безоплатного зубопротезування ветеранів.

Там зазначили, що станом на 1 квітня НСЗУ вже отримала пропозиції щодо контрактування для участі у проєкті. Наразі 71 заклад подав відповідні пропозиції. З них підтверджено вже 48.

Як ми писали, ветерани та учасники бойових дій зможуть безкоштовно протезувати зуби. Уряд затвердив Порядок використання коштів для пілотного проєкту безоплатного зубопротезування ветеранів. Національна служба здоров’я України вже розробила та погодила з МОЗ форму договору для медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту. Укласти договір на зубопротезування для ветеранів зможуть медзаклади будь-якої форми власності.

За результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.

Раніше ми писали, що послуги ветеранам планують надавати за принципом єдиного вікна. За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, ветеранська політика потребує кардинальних змін, адже Мінветеранів – це історія не лише про пільги.

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