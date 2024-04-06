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Статки Марка Цукерберга вперше з 2020 року перевищили капітал Ілона Маска

17:05, 6 квітня 2024
Маск, який займав перше місце в індексі мільярдерів Bloomberg , опустився на четверту позицію.
Статки Марка Цукерберга вперше з 2020 року перевищили капітал Ілона Маска
Джерело фото: ЗМІ
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5 квітня Марк Цукерберг випередив Ілона Маска і став третьою найбагатшою людиною в світі. Про це пише «Bloomberg» та зазначає, що вперше з 2020 року третю та четверту позиції зайняли головні суперники-мільярдери.

Маск, який ще на початку березня займав перше місце в індексі мільярдерів Bloomberg, опустився на четверте після того, як Reuters повідомило, що Tesla Inc. скасувала плани щодо менш дорогого автомобіля (Маск спростував цю інформацію), що призвело до падіння акцій. Це сталося після новин на початку тижня про те, що поставки автомобілів Tesla впали за три місяці до березня, що стало їх першим падінням у порівнянні з минулим роком з перших днів пандемії Covid.

«Bloomberg» пише, що цього року статки Маска скоротилися на 48,4 мільярда доларів, тоді як Цукерберг додав до свого стану 58,9 мільярда доларів, оскільки Meta Platforms Inc. піднімається до нових максимумів.

Це перший випадок, коли Цукерберг увірвався до трійки лідерів рейтингу найбагатших людей Bloomberg з 16 листопада 2020 року, коли його статки становили 105,6 мільярда доларів, а статки Маска – 102,1 мільярда доларів. Зараз капітал Маска становить 180,6 мільярда доларів; капітал Цукерберга – 186,9 млрд доларів.

Нагадаємо, що минулого року вони навіть обмінювалися ідеями про можливий поєдинок. Тоді американський мільярдер Ілон Маск навіть заявив, що домовився з італійською владою про місце проведення бою. Згодом Цукерберг відмовився від бою з Маском, поки той не «стане серйознішим».

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