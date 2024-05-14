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ВККС розглянула питання про недостовірність тверджень, указаних суддями в деклараціях доброчесності

19:11, 14 травня 2024
За результатами розгляду питань про недостовірність тверджень, указаних суддями в деклараціях доброчесності, Комісія ухвалила три рішення.
ВККС розглянула питання про недостовірність тверджень, указаних суддями в деклараціях доброчесності
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У вівторок, 14 травня, в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалося питання про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями в деклараціях доброчесності. Про це повідомили на офіційному сайті ВККС.

За результатами засідання Комісія ухвалила такі рішення:

Ткаченко Олександр Васильович - Господарський суд Миколаївської області - Відклаcти розгляд питання щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в деклараціях доброчесності судді за 2016, 2019 та 2021 роки.

Білошкап Олена Володимирівна - Вищий господарський суд України - Залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2017 рік.

Весельська Тетяна Федорівна - Вищий адміністративний суд України - Залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2018 рік.

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