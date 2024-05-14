Побиття дівчини співробітником ТЦК в Одесі: у Міноборони зробили заяву щодо інциденту

Міноборони тримає на контролі розслідування інциденту між дівчиною та представником ТЦК в Одесі.

Фото: armyinform.com.ua

Міністерство оборони повідомило, що тримає на контролі розслідування справи щодо інциденту між дівчиною та представником Одеського обласного ТЦК і СП. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Сьогодні в мережі інтернет був поширений відеоматеріал про конфліктний інцидент жінки з представником Одеського обласного ТЦК. Внаслідок інциденту 19-річна громадянка була доставлена до місцевої лікарні з тілесними ушкодженням голови та грудної клітини», - йдеться в повідомленні.

За фактом нанесення військовослужбовцем тілесних ушкоджень цивільній особі розпочато кримінальне провадження.

У пресслужбі відзначили, що Міністерство оборони тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, через побиття 19-річної дівчини чоловіком у військовій формі, Одеський ТЦК розпочав службову перевірку.

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