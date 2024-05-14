Избиение девушки сотрудником ТЦК в Одессе: в Минобороны сделали заявление относительно инцидента

Минобороны контролирует расследование инцидента между девушкой и представителем ТЦК в Одессе.

Фото: armyinform.com.ua

Министерство обороны сообщило, что контролирует расследование дела об инциденте между девушкой и представителем Одесского областного ТЦК и СП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня в сети интернет был распространен видеоматериал о конфликтном инциденте женщины с представителем Одесского областного ТЦК. В результате инцидента 19-летняя гражданка была доставлена в местную больницу с телесными повреждениями головы и грудной клетки», - говорится в сообщении.

По факту нанесения военнослужащим телесных повреждений гражданскому лицу возбуждено уголовное производство.

В пресс-службе отметили, что Министерство обороны держит на контроле расследование этого дела, оказывая полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, из-за избиения 19-летней девушки мужчиной в военной форме, Одесский ТЦК начал служебную проверку.

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