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«Залила» таксиста газовым баллончиком и разбила стекло в отделении полиции: дело избиения 19-летней одесситки расследует полиция

15:04, 14 мая 2024
Таксист обвинил компанию в нападении, из-за чего молодые люди попали в полицию, где девушка вела себя агрессивно.
«Залила» таксиста газовым баллончиком и разбила стекло в отделении полиции: дело избиения 19-летней одесситки расследует полиция
Соцсети
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Полиция Одессы расследует дело об избиении 19-летней девушки представителем территориального центра комплектования. Инцидент произошел после того, как девушка оказалась в компании, которую местный таксист обвинил в нападении на него. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о неправомерных действиях в отношении 19-летней одесситки, в частности о ее избиении военным ТЦК и СП.

По информации полиции, 12 мая вечером на спецлинию «102» поступило сообщение от таксиста о нападении на него на улице Гаванной. Таксист заявил, что четверо граждан, в том числе 19-летняя девушка, применили против него газовый баллончик после того, как он отказал им в поездке из-за их состояния опьянения. На вызов приехал экипаж патрульной полиции, и компания молодых людей была доставлена в отделение полиции.

В отделении девушка вела себя агрессивно: она бросалась на полицейских и разбила оконное стекло на контрольно-пропускном пункте. Полиция составила на нее несколько протоколов по статьям 173 и 185 КУоАП (мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению полицейского), а также протокол об административном задержании. В отношении одного из мужчин составили протокол по статье 178 КУоАП (появление в общественных местах в пьяном виде). После составления административных материалов и взятия объяснений правонарушителей отпустили.

На следующий день полиция получила сообщение, что на улице Греческой ночью девушку избили работники ТЦК и СП. По информации медиков, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Пострадавшая не обращалась в правоохранительные органы, не отвечает на телефонные звонки дознавателя и не появляется дома.

Сейчас проводятся следственные действия в рамках производства по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Также установлено, что в конце прошлого года следователи передали в суд материалы в отношении этой гражданки по обвинению в краже по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. В марте этого года суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Напомним, из-за избиения 19-летней девушки мужчиной в военной форме, Одесский ТЦК начал служебную проверку.

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